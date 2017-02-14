Мануэль Нойер: Соперники по чемпионату Германии стали играть против «Баварии» куда увереннее

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер оценил игру своей команды под руководством итальянского специалиста Карло Анчелотти, который возглавил немецкий клуб минувшим летом.

«Знаем, что пока еще не достигли того уровня игры, который хотели бы показывать. Хотим демонстрировать хороший футбол, доминировать. Соперники по чемпионату Германии стали играть против нас куда увереннее. Они чувствуют, что способны зацепить очки в матче с нами», – сказал голкипер, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

На данный момент «Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

Также команда участвует в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала мюнхенский клуб поспорит за выход в следующую стадию турнира с лондонским «Арсеналом».