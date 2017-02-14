Габриэл Жезус может пропустить три месяца из-за травмы

Гари Кэйхилл: Мы видим свет в конце туннеля, но матч с «Бернли» напомнил, что пересечь линию будет непросто

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл за 13 туров до финиша чемпионата Англии оценил расклад в борьбе за чемпионство.