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Габриэл Жезус может пропустить три месяца из-за травмы

Источник:  ASКомментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может пропустить до трех месяцев из-за травмы. 

Напомним, 19-летний форвард получил травму стопы в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом». Бразильцу наступил на ногу защитник Саймон Фрэнсис. Жезус уступил место на поле Серхио Агуэро.

По прогнозам врачей, срок восстановления нападающего может составить три месяца.

В текущем чемпионате Англии Габриэл провел четыре матча, в которых забил три мяча. Он пополнил состав «горожан» в зимнее трансферное окно.



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