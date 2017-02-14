Габриэл Жезус может пропустить три месяца из-за травмы
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может пропустить до трех месяцев из-за травмы.
Напомним, 19-летний форвард получил травму стопы в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом». Бразильцу наступил на ногу защитник Саймон Фрэнсис. Жезус уступил место на поле Серхио Агуэро.
По прогнозам врачей, срок восстановления нападающего может составить три месяца.
В текущем чемпионате Англии Габриэл провел четыре матча, в которых забил три мяча. Он пополнил состав «горожан» в зимнее трансферное окно.
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