Скауты «МЮ» по просьбе Моуринью вылетели в Италию, чтобы просмотреть игру Белотти
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не уверен, что трансфер форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна усилит его команду.
Как сообщает Tuttomercatoweb, английский клуб по инициативе португальского специалиста начал следить за игрой форварда «Торино» Андреа Белотти, которым, как сообщают СМИ, также интересуется мадридский «Реал».
Отмечается, что скауты «красных дьяволов» уже вылетели в Италию, чтобы просмотреть пару матчей с участием нападающего туринской команды.
В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел во всех турнирах 24 матча, забил 19 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 20 млн евро, а его контракт с «Торино» рассчитан до 2020 года.
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