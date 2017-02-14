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Хаби Алонсо сможет помочь «Баварии» в матче с «Арсеналом»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

35-летний полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо вернулся в общую группу команды накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что баск может пропустить встречу из-за последствий столкновения на тренировке с Хави Мартинесом. 

В текущем сезоне Алонсо провел в бундеслиге 18 матчей за «Баварию» и забил три мяча.  

Матч «Бавария» - «Арсенал» начнется 15 февраля в 22:45 (мск). Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.

По окончании текущего сезона Хаби Алонсо завершит карьеру игрока.

Матч

Бавария - Арсенал

Место и дата

15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция


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