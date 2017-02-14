Хаби Алонсо сможет помочь «Баварии» в матче с «Арсеналом»
35-летний полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо вернулся в общую группу команды накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».
Ранее сообщалось, что баск может пропустить встречу из-за последствий столкновения на тренировке с Хави Мартинесом.
Good news! @XabiAlonso ist fit für #FCBARS: https://t.co/2SSYyWe6hT #UCL #packmas pic.twitter.com/iP11QlaJia— FC Bayern München (@FCBayern) 14 февраля 2017 г.
В текущем сезоне Алонсо провел в бундеслиге 18 матчей за «Баварию» и забил три мяча.
Матч «Бавария» - «Арсенал» начнется 15 февраля в 22:45 (мск). Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.
По окончании текущего сезона Хаби Алонсо завершит карьеру игрока.
Матч
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
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