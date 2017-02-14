Вилли Кабальеро: Ждал своего шанса выступить в матче АПЛ
Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро прокомментировал победу своей команды над «Борнмутом» в матче 25-го тура АПЛ (2:0), а также рассказал о своих планах на будущее.
«Мы должны выиграть свои матчи, а там посмотрим, какие места будут занимать наши соперники. Мы можем повлиять только на результаты собственных матчей.
Вся команда боролась за победу, мы очень довольны результатом. Я ждал своего шанса выступить в матче Премьер-лиги, потому что всегда стремлюсь помочь команде», – сказал аргентинец, слова которого приводит официальный сайт «горожан».
Матч
Борнмут - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)
Голы
Стерлинг 29 (0:1). Мингз 69 (0:2 - автогол).
Состав
Борнмут: Боруц, Дэниелс, Смит А., Фрэнсис (Мингз, 22), Кук С., Айб (Пью, 76), Кинг, Сурмэн, Артер, Уилшер (Афобе, 45), Фрейзер
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Санья, Стоунз, Стерлинг (Нолито, 90), Туре (Отаменди, 70), Фернандиньо, де Брюйне, Сане, Силва, Габриэл (Агуэро, 15)
Предупреждения:
Фрейзер, 26; Артер, 68 - Туре, 10; Стерлинг, 57; Сане, 64
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
13 февраля 23:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция