Вилли Кабальеро: Ждал своего шанса выступить в матче АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро прокомментировал победу своей команды над «Борнмутом» в матче 25-го тура АПЛ (2:0), а также рассказал о своих планах на будущее.

«Мы должны выиграть свои матчи, а там посмотрим, какие места будут занимать наши соперники. Мы можем повлиять только на результаты собственных матчей.

Вся команда боролась за победу, мы очень довольны результатом. Я ждал своего шанса выступить в матче Премьер-лиги, потому что всегда стремлюсь помочь команде», – сказал аргентинец, слова которого приводит официальный сайт «горожан».