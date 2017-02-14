Юрген Клопп: Всегда смотрю биатлон, когда есть возможность. Бьорндален – один из лучших спортсменов в истории

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем увлечении биатлоном.

- Я никогда не был в Норвегии, но люблю зимние виды спорта. Особенно биатлон, хотя сам никогда им не занимался. Хотя не совсем так. Один раз я пробовал. Я родом из Шварцвальда, а в Германии это регион, где развиты зимние виды. Для меня Бьорндален — один из величайших спортсменов в истории. То, что он до сих пор выступает, — просто невероятно. Он же моего возраста, да? Сколько ему сейчас, 40 лет? 43? Почти как я. Я очень уважаю таких парней за то, что они делают. Восхищаюсь ими и всегда смотрю биатлон, когда есть такая возможность, - заявил Клопп.

Напомним, в эти дни в австрийском Хохфильцене проходит чемпионат мира по биатлону. 15 февраля будут разыграны медали в женской гонке преследования.



