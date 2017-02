ФК «Рома» и Fnatic заключили партнерское соглашение

Итальянский футбольный клуб «Рома» и киберспортивная организация Fnatic заключили партнерское соглашение.

В рамках сотрудничества Fnatic будет оказывать поддержку в развитии киберспортивного подразделения «Ромы».

Football teams getting involved in esports… so we decided to get into Football! ⚽️🎮



Welcome @Poacherrrr @fabE_Insa @amansedd @RomaeSports pic.twitter.com/xkv7NFJbpn