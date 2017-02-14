Рахим Стерлинг: Агуэро? Замечательно, что в «Манчестер Сити» есть игрок такого уровня!
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг после победы над «Борнмутом» в матче 25-го тура АПЛ (2:0) оценил роль в своей команде форварда Серхио Агуэро.
Напомним, в последнем матче аргентинец заменил Габриэла Жезуса и забил гол.
«Мы знаем, на что способен Серхио. Просто замечательно, что у нас в команде есть игрок такого уровня!
Мы знали, что победить «Борнмут» будет трудно: иногда «вишни» играют потрясающе, что продемонстрировали и в сегодняшнем матче. Они без устали прессинговали нас, но, к счастью, мы забили два мяча. Всегда стараюсь отметиться голом, хотя, конечно, удается это не всегда», – сказал англичанин, слова которого приводит официальный сайт «горожан».
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Матч
Борнмут - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)
Голы
Стерлинг 29 (0:1). Мингз 69 (0:2 - автогол).
Состав
Борнмут: Боруц, Дэниелс, Смит А., Фрэнсис (Мингз, 22), Кук С., Айб (Пью, 76), Кинг, Сурмэн, Артер, Уилшер (Афобе, 45), Фрейзер
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Санья, Стоунз, Стерлинг (Нолито, 90), Туре (Отаменди, 70), Фернандиньо, де Брюйне, Сане, Силва, Габриэл (Агуэро, 15)
Предупреждения:
Фрейзер, 26; Артер, 68 - Туре, 10; Стерлинг, 57; Сане, 64
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
13 февраля 23:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция