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Рахим Стерлинг: Агуэро? Замечательно, что в «Манчестер Сити» есть игрок такого уровня!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг после победы над «Борнмутом» в матче 25-го тура АПЛ (2:0) оценил роль в своей команде форварда Серхио Агуэро.

Напомним, в последнем матче аргентинец заменил Габриэла Жезуса и забил гол.

«Мы знаем, на что способен Серхио. Просто замечательно, что у нас в команде есть игрок такого уровня!

Мы знали, что победить «Борнмут» будет трудно: иногда «вишни» играют потрясающе, что продемонстрировали и в сегодняшнем матче. Они без устали прессинговали нас, но, к счастью, мы забили два мяча. Всегда стараюсь отметиться голом, хотя, конечно, удается это не всегда», – сказал англичанин, слова которого приводит официальный сайт «горожан».

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Матч

Борнмут - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)

Голы

Стерлинг 29 (0:1). Мингз 69 (0:2 - автогол).

Состав

Борнмут: Боруц, Дэниелс, Смит А., Фрэнсис (Мингз, 22), Кук С., Айб (Пью, 76), Кинг, Сурмэн, Артер, Уилшер (Афобе, 45), Фрейзер

Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Санья, Стоунз, Стерлинг (Нолито, 90), Туре (Отаменди, 70), Фернандиньо, де Брюйне, Сане, Силва, Габриэл (Агуэро, 15)

Предупреждения:

Фрейзер, 26; Артер, 68 - Туре, 10; Стерлинг, 57; Сане, 64

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

13 февраля 23:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция

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