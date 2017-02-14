Рахим Стерлинг: Агуэро? Замечательно, что в «Манчестер Сити» есть игрок такого уровня!

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг после победы над «Борнмутом» в матче 25-го тура АПЛ (2:0) оценил роль в своей команде форварда Серхио Агуэро.

Напомним, в последнем матче аргентинец заменил Габриэла Жезуса и забил гол.

«Мы знаем, на что способен Серхио. Просто замечательно, что у нас в команде есть игрок такого уровня!

Мы знали, что победить «Борнмут» будет трудно: иногда «вишни» играют потрясающе, что продемонстрировали и в сегодняшнем матче. Они без устали прессинговали нас, но, к счастью, мы забили два мяча. Всегда стараюсь отметиться голом, хотя, конечно, удается это не всегда», – сказал англичанин, слова которого приводит официальный сайт «горожан».

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