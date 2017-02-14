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Вячеслав Подберезкин: «Краснодар» даст настоящий бой «Фенербахче»

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, российский клуб проведет матч с турецкой командой 16 февраля.

«Настрой на матчи с «Фенербахче» в Лиге Европы у нас самый серьезный. В прошлом сезоне на этой же стадии турнира мы противостояли «Спарте» и выглядели не лучшим образом. Сейчас мы провели работу над ошибками, и будем играть уже по-другому. У нас будет запредельная самоотдача, тем более, первый матч проведём на своем стадионе. Думаю, поддержать нас придет много болельщиков, и мы дадим турецкой команде настоящий бой», – сказал игрок, слова которого приводит официальный сайт «быков».

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» – «Фенербахче»?

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