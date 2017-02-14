«Сибирь» в овертайме уступила «Барысу»

Хоккеисты казахского «Барыса» на своей площадке в овертайме переиграли «Сибирь» со счетом 2:1.

В основное время заброшенной шайбой у хозяев отличился Дастин Бойд. У гостей точный бросок на счету Крилла Воробьева.

В овертайме победную шайбу забросил Кевин Даллмэн.

После этого матча «Сибирь» набрала 80 очков в 58 встречах и занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. От идущего восьмым «Адмирала» сибиряков отделяет два очка. «Барыс», имея в активе 89 очков, расположился на пятом месте на Востоке.

В следующей игре 16 февраля «Сибирь» в Ханты-Мансийске встретится с местной «Югрой». В тот же день «Барыс» на домашней арене сыграет с новокузнецким «Металлургом».

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