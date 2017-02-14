«Сибирь» в овертайме уступила «Барысу»
Хоккеисты казахского «Барыса» на своей площадке в овертайме переиграли «Сибирь» со счетом 2:1.
В основное время заброшенной шайбой у хозяев отличился Дастин Бойд. У гостей точный бросок на счету Крилла Воробьева.
В овертайме победную шайбу забросил Кевин Даллмэн.
После этого матча «Сибирь» набрала 80 очков в 58 встречах и занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. От идущего восьмым «Адмирала» сибиряков отделяет два очка. «Барыс», имея в активе 89 очков, расположился на пятом месте на Востоке.
В следующей игре 16 февраля «Сибирь» в Ханты-Мансийске встретится с местной «Югрой». В тот же день «Барыс» на домашней арене сыграет с новокузнецким «Металлургом».
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Матч
Барыс - Сибирь - 2:1 О.Т. (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Воробьёв К. (Мишарин, Хлопотов), 7:38 (0:1). Бойд (Доус, Даллмэн), 13:27 (1:1). Даллмэн (Боченски, Доус), 64:21 (2:1).
Место и дата
14 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция