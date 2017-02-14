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Юрий Газзаев: Григорьев, Бибилов и Фомин усилят «Волгарь

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев прокомментировал вероятный переход в астраханскую команду защитника Антона Григорьева, а также экс-полузащитника «Рубина» Шоты Бибилова и покинувшего «Уфу» Семена Фомина.

«Я доволен отношением ребят к делу. Мы рассчитываем на них. Григорьев и Бибилов какое-то время не находились в тренинге, но стремятся, чтобы набрать кондиции и выйти на свой уровень. Общаюсь с ними. Польза от нашего сотрудничества должна быть обоюдной. Для нас эти игроки – усиление, а они, встав на ноги, могут затем претендовать на большее. Возможно, даже и с «Волгарем». Нужно смотреть дальше нынешнего первенства – межсезонье будет коротким», – цитирует специалиста портал Sportbox.ru.

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