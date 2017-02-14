Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев3 : 1Ак Барс
Хоккей  СКА1 : 3Спартак
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Хоккей  ЦСКА2 : 1ХК Сочи
Хоккей  Витязь1 : 2Куньлунь
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Савин: В «Спартаке» сложился коллектив, какого давно не было

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Бывший нападающий «Амкара» и «Анжи» Евгений Савин оценил шансы московского «Спартака» на чемпионский титул в текущем сезоне. 

- Есть один момент, который отличает нынешний «Спартак» от «Спартака» последних лет. Обрати внимание, какие там эмоции, когда «Спартак» выигрывает. Впервые за годы появился коллектив. Нету деления на бразильцев, молодежь и страны третьего мира. Я знаю изнутри, что там есть коллектив и такого не было давно.

Где-то отскочили, где-то взяли свое, но есть команда. Это не европейский клуб, где игроки могут не общаться, это русский клуб, должна быть идея, общение. Я это вижу, и шансы «Спартака» велики, - заявил Савин.

Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров, опережая «Зенит» на пять очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Савин: Березуцкий и Дзюба могли бы сделать карьеру на телевиденииБывший нападающий «Крыльев Советов» и «Амкара» Евгений Савин рассказал о том, какие российские футболисты могли бы успешно работать на телевидении.Джано вернулся в общую группу «Спартака» (фото)Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», грузинский полузащитник Джано Ананидзе вернулся в общую группу.Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужноОлег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужноЭкс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что болельщикам «Спартака» не стоит переживать по поводу подготовки команды.Оздоев перешел в «Терек». Таблица трансферов РФПЛОздоев перешел в «Терек». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Голкипер «Балтики» перешел в пермский «Амкар»Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт перешел в пермский «Амкар». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Калининграда.Константин Генич: Самедов – железобетонный игрок стартового составаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру новичков московского «Спартака», которые пополнили состав команды этой зимой.Стало известно, как выглядит газон на стадионе «Олимп 2», где «Ростов» сыграет со «Спартой» (фото)Стало известно, как выглядит газон на стадионе «Олимп 2», где «Ростов» сыграет со «Спартой» (фото)Рабочие поля ростовского стадиона «Олимп-2» сняли пленку с газона местной арены.Олег Романцев: Сборы «Спартака»? Пугаться из-за поражений не нужноЭкс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев, побывавший на подписании меморандума между «Академией Умного Футбола «Наследие» и португальской «Лейрией» в бизнес-школе RMA, - том, что думает о коротких предсезонных сборах «Спартака».Олег Романцев: Самедов – мастеровитый парень, «Спартаку» пригодитсяЭкс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев, побывавший на подписании меморандума между «Академией Умного Футбола «Наследие» и португальской «Лейрией», рассказал, что думает о роли Александра Самедова в «Спартаке».«Арсенал» расторг контракты с Герусом, Шешуковым и еще шестью игрокамиТульский «Арсенал» расторг контракты с восемью футболистами команды. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов.Состав «Урала» пополнил защитник сборной ГрузииСостав «Урала» пополнил 20-летний защитник Джемал Табидзе, сообщает официальный сайт клуба.«Локомотиву» интересен полузащитник «Терека» МирзовПо информации «Советского спорта», московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Резиуану Мирзову, права на которого принадлежит «Тереку».«Терек» может арендовать защитника «Пескары»«Терек» планирует взять в аренду словацкого защитника итальянской «Пескары» Норберта Дьомбера, рассказал ТАСС источник близкий к российскому клубу.Александр Кержаков: Приложу все усилия, чтобы чемпионство отпраздновали в ПетербургеНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от встречи с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы и борьбы за чемпионство в премьер-лиге.«Спартак» отдает Зуева в аренду и берет замбийца. Свежие трансферные новости«Спартак» отдает Зуева в аренду и берет замбийца. Свежие трансферные новости«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Жоаозиньо: Посмотрим на Луиса Адриано на полеПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, что ждет от мартовского матча со «Спартаком».Кирилл Котов: Уход Самедова однозначно ослабил «Локомотив»Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов высказался о трансферной политике клуба и заявил, что может войти в руководство «Балтики», которую возглавил бывший главный тренер красно-зеленых Игорь Черевченко.Аарон Оланаре: Уверен, что к матчу с «Зенитом» мои кондиции будут оптимальнымиНападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о своем состоянии перед возобновлением чемпионата России.«Анжи» может арендовать футболиста «Ростова» Муссу ДумбияПолузащитник «Ростова» Мусса Думбия может перейти в «Анжи» на правах аренды до конца сезона, сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации.Шешуков может продолжить карьеру в «Балтике»Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Шешуков в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает Sportbox.
Главные новости
Футбол
Инсаурральде подрался с партнером по «Бока Хуниорс» (видео)
Футбол
Главный тренер «Пескары» Массимо Оддо отправлен в отставку
Биатлон
Габриэла Коукалова: Мы постоянно получаем письма с угрозами и не можем есть то, что присылают фанаты
Футбол
Евгений Савин: Березуцкий и Дзюба могли бы сделать карьеру на телевидении
Футбол
Джано вернулся в общую группу «Спартака» (фото)
Хоккей
«Салават Юлаев» в «зеленом дерби» переиграл «Ак Барс»
Футбол
Евгений Савин: В «Спартаке» сложился коллектив, какого давно не было
Футбол
Арьен Роббен: «Арсенал» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном
Футбол
Александр Шешуков: Есть устная договоренность о переходе в «Балтику»
Футбол
Юрген Клопп: Всегда смотрю биатлон, когда есть возможность. Бьорндален – один из лучших спортсменов в истории
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Евгений Савин
Евгений Савинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости