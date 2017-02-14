«Салават Юлаев» в «зеленом дерби» переиграл «Ак Барс»
Хоккеисты «Салавата Юлаева» на своей площадке взяли верх в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Ак Барсом» со счетом 3:1.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Игорь Григоренко, Александр Нестеров и Александр Логинов. У гостей точный бросок на счету Атте Охтамаа.
Добавим, что форвард «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко провел свой 400-й матч в составе уфимского клуба.
После этой встречи «Салават Юлаев» набрал 85 очков в 59 встречах первенства и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», имея в активе 103 очка после 58 матчей, занимает на Востоке третье место.
В следующей игре «Салават» дома примет тольяттинскую «Ладу». «Ак Барс» в Хельсинки встретится с местным «Йокеритом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Ак Барс - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Григоренко (Лепистё, Паршин), 2:40 (1:0). Нестеров (Лисин, Арзамасцев), 12:23 (2:0). Охтамаа (Глинкин, Захарчук), 13:05 (2:1). Логинов (Макаров Д., Паршин), 13:48 (3:1).
Место и дата
14 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция