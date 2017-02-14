«Салават Юлаев» в «зеленом дерби» переиграл «Ак Барс»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» на своей площадке взяли верх в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Ак Барсом» со счетом 3:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Игорь Григоренко, Александр Нестеров и Александр Логинов. У гостей точный бросок на счету Атте Охтамаа.

Добавим, что форвард «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко провел свой 400-й матч в составе уфимского клуба.

После этой встречи «Салават Юлаев» набрал 85 очков в 59 встречах первенства и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», имея в активе 103 очка после 58 матчей, занимает на Востоке третье место.

В следующей игре «Салават» дома примет тольяттинскую «Ладу». «Ак Барс» в Хельсинки встретится с местным «Йокеритом».

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