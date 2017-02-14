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Джано вернулся в общую группу «Спартака» (фото)

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», грузинский полузащитник Джано Ананидзе вернулся в общую группу.

Напомним, что игрок пропустил контрольный матч с «Рубином» (2:4) из-за ушиба колена. 

Также сообщается, что футболисты, сыгравшие с казанской командой, провели восстановительную тренировку.

«В 11:00 по испанскому времени они вышли на газон футбольного центра. Для игравших во вчерашнем контрольном матче занятие носило восстановительный характер. Остальные же провели полноценную тренировку».

16 февраля столичный клуб проведет заключительный матч на первом сборе в Испании с «Олесунном».

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