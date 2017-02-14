«Авангард» в овертайме переиграл «Югру»
Хоккеисты «Авангарда» одержали победу над в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 3:2.
В основное время заброшенными шайбами у «Югры» отличились Константин Панов и Андрей Алексеев. У «Авангарда» точные броски на счету Юнаса Анелева и Владимира Соботки.
Победной шайбе в овертайме отметился Антон Бурдасов.
В следующем матче 16 февраля «Югра» дома сыграет против «Сибири». В тот же вечер в Екатеринбурге «Авангард» встретится с местным «Автомобилистом».
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Матч
Югра - Авангард - 2:3 О.Т. (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Панов (Людучин), 2:46 (1:0). Анелёв (Зубов, Михеев), 19:22 (1:1). Алексеев (Лапенков, Хлыстов), 26:35 (2:1). Соботка (Пережогин), 31:45 (2:2). Бурдасов (Соботка, Густафсон), 62:54 (2:3).
Место и дата
14 февраля 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция