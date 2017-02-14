«Авангард» в овертайме переиграл «Югру»

Хоккеисты «Авангарда» одержали победу над в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 3:2.

В основное время заброшенными шайбами у «Югры» отличились Константин Панов и Андрей Алексеев. У «Авангарда» точные броски на счету Юнаса Анелева и Владимира Соботки.

Победной шайбе в овертайме отметился Антон Бурдасов.

В следующем матче 16 февраля «Югра» дома сыграет против «Сибири». В тот же вечер в Екатеринбурге «Авангард» встретится с местным «Автомобилистом».

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