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Евгений Савин: Березуцкий и Дзюба могли бы сделать карьеру на телевидении

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Амкара» Евгений Савин рассказал о том, какие российские футболисты могли бы успешно работать на телевидении.

 - Вася Березуцкий мог бы выстрелить. Дзюба не заканчивает. Он мог бы, но не знаю, как он будет действовать перед камерой. Бывают весельчаки в гримерке, которые выключаются перед камерой, - рассказал Савин.

Напомним, после завершения карьеры игрока Евгений Савин начал работать ведущим на телеканале «Матч ТВ».

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