Валерий Каменский: Звено Капризова, Ткачева и Голышева нужно использовать на самом высоком уровне
Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал выступление сборной России на Шведских играх.
- Молодцы, что добились
такого результата, причем столь
убедительного. Идет просмотр ближайшего
резерва национальной сборной, Олег
Знарок активно проверяет в ходе этого
Евротура новичков. Особенно это коснулось
Кубка Карьяла и Шведских игр. Думаю,
три-пять человек из этого состава уже
способны выступать за сборную на
ближайшем чемпионате мира. Их смело
можно брать в основу - в зависимости от
тренерских задумок по построению
команды.
Звено Капризова, Ткачева и Голышева нужно использовать на самом высоком уровне, потому что смена поколений должна проходить планомерно, а не резко. Этих ребят надо подключать. Во всяком случае, я и до шведского этапа Евротура считал, что не надо паниковать из-за возможного недопуска игроков НХЛ до Олимпиады в Пхенчхане. А сейчас убежден, что нужно работать, создавать команду - талантливых ребят у нас много, - сказал Каменский в интервью «Известиям».
Напомним, что сборная России выиграла все три игры на турнире, досрочно выиграв Евротур сезона 2016/17. В общей таблице после трех этапов российская команда набрала 24 очка в девяти встречах и стала недосягаема для ближайших преследователей чехов (12 баллов).
Добавим, что в апреле пройдет последний этап Евротура - Чешские игры.