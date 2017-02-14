Валерий Каменский: Звено Капризова, Ткачева и Голышева нужно использовать на самом высоком уровне

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал выступление сборной России на Шведских играх.

- Молодцы, что добились такого результата, причем столь убедительного. Идет просмотр ближайшего резерва национальной сборной, Олег Знарок активно проверяет в ходе этого Евротура новичков. Особенно это коснулось Кубка Карьяла и Шведских игр. Думаю, три-пять человек из этого состава уже способны выступать за сборную на ближайшем чемпионате мира. Их смело можно брать в основу - в зависимости от тренерских задумок по построению команды.



Звено Капризова, Ткачева и Голышева нужно использовать на самом высоком уровне, потому что смена поколений должна проходить планомерно, а не резко. Этих ребят надо подключать. Во всяком случае, я и до шведского этапа Евротура считал, что не надо паниковать из-за возможного недопуска игроков НХЛ до Олимпиады в Пхенчхане. А сейчас убежден, что нужно работать, создавать команду - талантливых ребят у нас много, - сказал Каменский в интервью «Известиям».

Напомним, что сборная России выиграла все три игры на турнире, досрочно выиграв Евротур сезона 2016/17. В общей таблице после трех этапов российская команда набрала 24 очка в девяти встречах и стала недосягаема для ближайших преследователей чехов (12 баллов).

Добавим, что в апреле пройдет последний этап Евротура - Чешские игры.