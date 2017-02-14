Руководство «Аризоны» опровергло информацию о переезде команды в другой штат

Президент и исполнительный директор клуба НХЛ «Аризона Койотс» Антони Леблан опроверг информацию о том, что франчайз может быть перемещен в другой американский штат.

- Недавние новости о том, что группа владельцев «Койотс» изучает варианты с аренами за пределами Аризоны, абсолютно не соответствуют действительности, - заявил Леблан.

Ранее сообщалось, что команда может переехать в Сиэтл или Портленд.

Напомним, до 1996 года эта организация базировалась в канадском «Виннипеге».

