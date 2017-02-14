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Артуро Видаль: Надеюсь, «Арсенал» будет играть так же, как делал это весь сезон

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль поделился ожиданиями от предстоящей встречи с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, игра между командами состоится 15 февраля на домашней арене немецкого клуба.

«В Германии команды действуют от обороны, тогда как клубы Лиги чемпионов стремятся играть в комбинационный футбол. Надеюсь, «Арсенал» будет играть так же, как делал это весь сезон, будет играть в футбол. В еврокубках команды идут вперед. В этих условиях мы и увидим настоящую «Баварию», – приводит слова чилийца официальный сайт УЕФА.

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