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Габриэла Коукалова: Мы постоянно получаем письма с угрозами и не можем есть то, что присылают фанаты

Источник:  IDNES.cz.Комментарии

Биатлонистка Габриэла Коукалова пожаловалась на угрозы, которые исходят от российских болельщиков в адрес чешских спортсменов.

- Я вынуждена соблюдать большую осторожность. К сожалению, сейчас мы не можем спокойно есть то, что присылают нам фанаты: торты или сладости, потому что в них может быть что-то добавлено.

Мы внимательно следим за всем, включая ключи от наших гостиничных номеров. Я дважды проверяю, заперла ли за собой дверь. Пытаюсь свести на нет любой риск. Это необходимо, потому что мы постоянно получаем в свой адрес письма с угрозами. В том числе нам угрожают подсыпать что-то в еду. По большей части это происходит из-за реакции российской стороны на то, как чехи высказались против допинга, - заявила Коукалова.

Напомним, ранее обладательница Большого хрустального глобуса по итогам сезона 2015/16 Габриэла Коукалова высказалась за ужесточение антидопинговых правил, а также заявила о том, что не может верить никому в российской команде, скомпрометировавшей себя допинговыми скандалами.

На чемпионате мира-2017 в Хохфильцене Коукалова выиграла две медали: золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

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