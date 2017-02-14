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«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Уолкером-Питерсом

Источник:  ФК «Тоттенхэм»Комментарии

19-летний защитник Кайл Уокер-Питерс продолжит выступления за «Тоттенхэм».

Как сообщает пресс-служба лондонской команды, сегодня игрок поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2019 года.

В нынешнем сезоне футболист провел 20 матчей, забил один гол и получил 2 желтые карточки.

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