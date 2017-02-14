«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Уолкером-Питерсом
19-летний защитник Кайл Уокер-Питерс продолжит выступления за «Тоттенхэм».
We are delighted to announce that Kyle Walker-Peters has signed a new contract with the Club until 2019. pic.twitter.com/zInIQwmLFz— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 14 февраля 2017 г.
Как сообщает пресс-служба лондонской команды, сегодня игрок поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2019 года.
В нынешнем сезоне футболист провел 20 матчей, забил один гол и получил 2 желтые карточки.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически