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Кирилл Капризов: Все уже заждались победы «Салавата»

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

- Все уже заждались победы и мы, и болельщики. Хороший матч, все бились, пластались под шайбу, все на себя ловили. Старались играть по заданию, всё получилось.

- Стартовый период получился результативным, а впоследствии голов больше не было. Почему?
- Бывает такое. В концовке мы больше старались играть на результат. Мы выигрывали, и важно было сохранить счет, довести матч до победы.

- Как оцените свое состояние после возвращения из сборной?
- Немного было тяжеловато, но ничего страшного. У нас четыре дня перед следующим матчем, будем серьёзно готовиться, чтобы хорошо сыграть.

- В турнирную таблицу сейчас заглядываете?
- Нет, нам и так часто об этом говорят. Конечно, иногда бывает, но не так часто, - рассказал Капризов в интервью официальному сайту уфимской команды.

Напомним, что «Салават Юлаев» переиграл на своей площадке казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 и прервал сою серию поражений из девяти встреч кряду.

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