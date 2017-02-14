Кирилл Капризов: Все уже заждались победы «Салавата»
Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
- Все уже заждались победы и мы, и болельщики. Хороший матч, все бились, пластались под шайбу, все на себя ловили. Старались играть по заданию, всё получилось.
- Стартовый период
получился результативным, а впоследствии
голов больше не было. Почему?
- Бывает такое. В концовке мы больше старались играть на результат. Мы выигрывали, и важно было сохранить счет, довести матч до победы.
- Как оцените свое
состояние после возвращения из сборной?
- Немного было тяжеловато, но ничего страшного. У нас четыре дня перед следующим матчем, будем серьёзно готовиться, чтобы хорошо сыграть.
- В турнирную таблицу
сейчас заглядываете?
- Нет, нам и так часто об этом говорят. Конечно, иногда бывает, но не так часто, - рассказал Капризов в интервью официальному сайту уфимской команды.
Напомним, что «Салават Юлаев» переиграл на своей площадке казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 и прервал сою серию поражений из девяти встреч кряду.