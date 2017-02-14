Главный тренер «Пескары» Массимо Оддо отправлен в отставку

Главный тренер итальянской «Пескары» Массимо Оддо покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

«Клуб благодарит тренера Оддо за проделанную работу и великолепные результаты, которые подарили надежду нашим болельщикам», - говорится в сообщении.

Оддо возглавил «Пескару» в мае 2015 года, и по итогам сезона-2015/16 команде удалось выйти в серию А.

Однако в данный момент «Пескара» замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав лишь 9 очков в 24 проведенных матчах. Временно исполнять особенности главного тренера команды будет Лучано Дзаури.