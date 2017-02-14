Главный тренер «Пескары» Массимо Оддо отправлен в отставку
Главный тренер итальянской «Пескары» Массимо Оддо покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.
«Клуб благодарит тренера Оддо за проделанную работу и великолепные результаты, которые подарили надежду нашим болельщикам», - говорится в сообщении.
Оддо возглавил «Пескару» в мае 2015 года, и по итогам сезона-2015/16 команде удалось выйти в серию А.
Однако в данный момент «Пескара» замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав лишь 9 очков в 24 проведенных матчах. Временно исполнять особенности главного тренера команды будет Лучано Дзаури.
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