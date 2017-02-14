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Неймар хочет приобрести команду по League of Legends

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Нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Бразилии Неймар планирует приобрести команду по League of Legends. 

Журналисты бразильской редакции портала ESPN со ссылкой на местное СМИ сообщили, что футболист хочет последовать примеру бывшего футболиста Роналдо и также приобрести коллектив по League of Legends.

Напомним, что Роналдо приобрел часть акций киберспортивной организации CNB e-Sports Club.

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