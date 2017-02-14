Инсаурральде подрался с партнером по «Бока Хуниорс» (видео)
Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде, который ныне выступает в чемпионате Аргентины, подрался на тренировке «Бока Хуниорс» с партнером по команде.
Как сообщает Fox Sports, между 32-летним футболистом и защитником Хонатаном Сильвой произошла стычка, но игроков быстро разняли партнеры по команде.
#AgendaFOXSportsAr - ¡Escándalo en Boca! Insaurralde y Silva, a las trompadas. pic.twitter.com/ja1u7cZ3bw— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 14 февраля 2017 г.
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