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Инсаурральде подрался с партнером по «Бока Хуниорс» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде, который ныне выступает в чемпионате Аргентины, подрался на тренировке «Бока Хуниорс» с партнером по команде.

Как сообщает Fox Sports, между 32-летним футболистом и защитником Хонатаном Сильвой произошла стычка, но игроков быстро разняли партнеры по команде. 

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