Инсаурральде подрался с партнером по «Бока Хуниорс» (видео)

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Тевес перешел в «Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес официально стал игроком «Шанхай Шеньхуа», об этом сообщает официальный сайт китайского клуба.

Тевес близок к подписанию контракта с «Шанхай Шеньхуа» Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес близок к переходу в «Шанхай Шеньхуа». Главный тренер китайского клуба Густаво Пойет сообщил, что сторонам осталось урегулировать последние детали контракта.

Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес после домашнего матча 14-го тура чемпионата Аргентины с «Колоном» (4:1) попрощался с болельщиками и командой перед отлетом в Китай, где аргентинский форвард будет выступать в составе «Шанхай Шеньхуа».

Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и Бетанкура Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

Китайский «Шанхай Шеньхуа» предложил Тевесу 40 млн евро в год Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может перейти в китайский «Шанхай Шеньхуа», сообщает «Свободная пресса».

Китайский клуб согласился платить Тевесу 635 тысяч фунтов в неделю Представители аргентинского нападающего «Боки Хуниорс» Карлоса Тевеса практически договорились с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» о переходе футболиста, сообщает The Sun.

Тевес был удален с поля в матче с «Бельграмо» за оскорбление сестры главного арбитра Экс-форвард «Ювентуса» Карлос Тевес, который ныне защищает цвета «Боки Хуниорс», был удален с поля в матче чемпионата Аргентины.

Тевес может вернуться в чемпионат Италии Тренерский штаб «Наполи», несмотря на приобретение Аркадиуша Милика, рассчитывает видеть в команде форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса.

«Челси» и «Наполи» поборются за Тевеса Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может вернуться в Европу текущим летом.

Гол и передача Тевеса помогли «Бока Хуниорс» обыграть «Серро Портеньо» Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес помог своей команде на выезде обыграть парагвайский «Серро Портеньо» в рамках 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Карлос Тевес: Я едва не подписал контракт с «Атлетико» Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес сообщил, что, покинув «Ювентус» по окончании прошлого сезона, он был в шаге от перехода в «Атлетико».

Новогодний шопинг. 7 занимательных переходов начала года Sovsport.ru рассказывает какие команды уже нашли себе подарки под новогодней елкой.

Пабло Освальдо: Играть вместе с Тевесом – огромное удовольствие Новичок «Бока Хуниорс» Пабло Даниэль Освальдо рассказал о том, что счастлив вернуться в аргентинский клуб.

Хуан Рикельме: Иньеста самый универсальный игрок Бывший футболист «Барселоны» Хуан Роман Рикельме высоко оценил выступление подопечных Луиса Энрике,в частности, бывший игрок сборной Аргентины похвалил полузащитника каталонцев Андреса Иньсту.

«Бока Хуниорс» стал обладателем Кубка Аргентины «Бока Хуниорс» одержал победу над «Росарио Сентраль» (2:0) в финале Кубка Аргентины и стал обладателем трофея.

«Бока Хуниорс» в 31-й раз стал чемпионом Аргентины «Бока Хуниорс» одержал победу над «Тигре» (1:0) в 29-м туре национального чемпионата и обеспечил себе чемпионское звание.

«Челси» может подписать нападающего «Бока Хуниорс» Лондонский «Челси» заинтересован в услугах аргентинского нападающего «Бока Хуниорс» Хонатана Кальери, сообщает talkSPORT.

«Бока Хуниорс» не платит зарплату Тевесу. Нападающий может вернуться в «Ювентус» 31-летний форвард Карлос Тевес может покинуть клуб «Бока Хуниорс» (Буэнос-Айрес) из-за проблем команды с финансированием.

Тевес поучаствовал в разгромной победе «Бока Хуниорс» над «Банфилдом» в чемпионате Аргентины «Бока Хуниорс» дома обыграл «Банфилд» в рамках 26-го тура чемпионата Аргентины со счетом 3:0.