Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев3 : 1Ак Барс
Хоккей  СКА1 : 3Спартак
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Хоккей  ЦСКА2 : 2ХК Сочи
Хоккей  Витязь1 : 2Куньлунь
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Захаркин: Нам победа была важнее, чем «Ак Барсу»

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

- Мне понравилась сегодня наша команда, поскольку она не играла, а сражалась за эту победу. Мы действительно попали в очень сложное положение, нам просто отступать некуда. Мы выиграли ещё и потому, что нам победа была важнее, чем «Ак Барсу».

- Логинов и Нестеров получили повреждения, можно что-то по ним сказать?
- Об их травмах я ничего сказать вам не могу. Получили, получили, у нас есть другие хоккеисты.

- Стоит ли ожидать в ближайшее время кого-то из лазарета?
- Да, Хартикайнен в среду начнет тренировки на льду. Посмотрим, как быстро. Ничего тут нельзя сделать, есть законы медицинские, нужно им следовать. Сергей Соин идёт на снимок, будем смотреть, что с его суставом.

- Появилась информация, что Линус Умарк с действующим контрактом может вернуться в Швецию. Можете прокомментировать?
- Я не читал, я не знаю. Мне сейчас важно, чтобы с командой было все в порядке. Вы видели, в какое положение мы попали. Это игра, видимо, это интересно. Сразу мы получили столько в обратную сторону. Мы узнали, кто друзья, кто не друзья, это очень полезно для команды было. Кто паникует, кто, наоборот, поддерживает и верит в нее. Мне очень понравилось, что эти неудачи последнего месяца сплотили команду. Это очень тяжело держать ребят, которые постоянно проигрывают, хотя сражаются, борются. Я не могу назвать ни одной игры, где бы они просто сдались. Очень здорово, что сегодня после перерыва они так дружно сыграли на результат. Они заслуживают моего восхищения.

- Когда ждать Умарка?
- В ближайшие дни он должен приехать, а на льду – не знаю.

- В каком состоянии из сборной вернулись Капризов с Арзамасцевым? Показалось, что им было тяжеловато…
- Так всегда бывает. Парни первый раз попали в национальную команду, провели три матча за 4 дня. Понятно, что много эмоций было отдано. У нас просто не было возможности, я бы тоже, может быть, дал бы отдохнуть этим ребятам после такого сложного вояжа. Они молодцы, мужественные парни, что в таком состоянии вышли и сражались за команду. Может быть, они могут играть лучше, но очень здорово, что они стали плечом к плечу с парнями, которые бились сегодня, - передает слова Захаркина официальный сайт уфимской команды.

Напомним, что «Салават Юлаев» переиграл на своей площадке казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 и прервал сою серию поражений из девяти встреч кряду.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Салават Юлаев - Ак Барс - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Голы:

Григоренко (Лепистё, Паршин), 2:40 (1:0). Нестеров (Лисин, Арзамасцев), 12:23 (2:0). Охтамаа (Глинкин, Захарчук), 13:05 (2:1). Логинов (Макаров Д., Паршин), 13:48 (3:1).

Место и дата

14 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кирилл Капризов: Все уже заждались победы «Салавата»Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».«Авангард» в овертайме переиграл «Югру»Хоккеисты «Авангарда» одержали победу над в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 3:2.«Салават Юлаев» в «зеленом дерби» переиграл «Ак Барс»Хоккеисты «Салавата Юлаева» на своей площадке взяли верх в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Ак Барсом» со счетом 3:1.«Сибирь» в овертайме уступила «Барысу»Хоккеисты казахского «Барыса» на своей площадке в овертайме переиграли «Сибирь» со счетом 2:1.Посмотрите, какие классные медали получат чемпионы КХЛ. Каждая весит полкило!Посмотрите, какие классные медали получат чемпионы КХЛ. Каждая весит полкило!Лига представила эксклюзивные награды для призеров чемпионата КХЛ, которые определятся в апреле после завершения финала Кубка Гагарина.Александр Гуськов: Выбраться из ямы «Салавату Юлаеву» поможет только чудоКомментатор КХЛ ТВ Александр Гуськов высказался о перспективах «Салавата Юлаева» на попадание в плей-офф.Мозякин и Кросби в один день могут набрать 1000-е очко за карьеру!Мозякин и Кросби в один день могут набрать 1000-е очко за карьеру!Удивительное совпадение – капитан «Магнитки» Сергей Мозякин и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрали по 998 очков за карьеру.«Амур» отпустил Кууселу в «Таппару»Форвард «Амура» Кристиан Куусела возвращается в «Таппару».Сергей Шепелев: Шансы «Автомобилиста» на плей-офф я оценил бы как теоретическиеОлимпийский чемпион Сергей Шепелев считает, что уфимской команде для попадания в плей-офф хватит минимума баллов, а на Западе предпочтительнее шансы «Витязя» и «Йокерита».Алексей Бадюков: «Магнитке» будет чего опасаться в плей-офф, если их соперник будет более мотивированДвукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков рассказал, чего нужно опасаться в первых раундах магнитогорскому «Металлургу».КХЛ представила медали чемпионата (фото)Континентальная хоккейная лига представила медали, которые получат призеры чемпионата.Геннадий Величкин: Нам важно сохранить Мозякина до конца его карьерыВице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин дал интервью обозревателю «Советского спорта».Геннадий Величкин: Кросби наводил справки о «Металлурге»Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин дал интервью обозревателю «Советского спорта».Игорь Григоренко: Как Капризов не лидер? Он забивает голы в нужный моментКапитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко высказался о лидерских качествах 19-летнего форварда Кирилла Капризова.Министр спорта Башкирии: Финансирование «Салавата Юлаева» остаетсяМинистр молодежной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта заявил, что финансирование «Салавата Юлаева» останется на прежнем уровне, несмотря на покупку «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти».Илья Воробьев: Пусть Мозякин и дальше бьет рекорды, а я справлюсь как-нибудь с вопросами о немГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев высказался о результативности форварда команды Сергея Мозякина.Пустит ли Ткачев Капризова в плей-офф?Пустит ли Ткачев Капризова в плей-офф?Превью игрового дня в КХЛ.Илья Воробьев: Странно, что некоторые заранее отдают Кубок Гагарина СКА. Плей-офф – это совсем другоеГлавный тренер «Металлурга» (Магнитогорск) Илья Воробьев оценил важность победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и поделился мнением о том, что армейцев считают главными фаворитами Кубка Гагарина.КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Ак Барс», ЦСКА – ХК «Сочи» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.СКА – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)Сегодня, 14 февраля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет со «Спартаком».
Главные новости
Футбол
Дик Адвокат: «Краснодар» активно использует фланги, с командами из России всегда нужно соблюдать осторожность
Футбол
Инсаурральде подрался с партнером по «Бока Хуниорс» (видео)
Футбол
Главный тренер «Пескары» Массимо Оддо отправлен в отставку
Биатлон
Габриэла Коукалова: Мы постоянно получаем письма с угрозами и не можем есть то, что присылают фанаты
Футбол
Евгений Савин: Березуцкий и Дзюба могли бы сделать карьеру на телевидении
Футбол
Джано вернулся в общую группу «Спартака» (фото)
Хоккей
«Салават Юлаев» в «зеленом дерби» переиграл «Ак Барс»
Футбол
Евгений Савин: В «Спартаке» сложился коллектив, какого давно не было
Футбол
Арьен Роббен: «Арсенал» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном
Футбол
Александр Шешуков: Есть устная договоренность о переходе в «Балтику»
все новости
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Игорь Захаркин
Игорь Захаркинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости