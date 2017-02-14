Игорь Захаркин: Нам победа была важнее, чем «Ак Барсу»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

- Мне понравилась сегодня наша команда, поскольку она не играла, а сражалась за эту победу. Мы действительно попали в очень сложное положение, нам просто отступать некуда. Мы выиграли ещё и потому, что нам победа была важнее, чем «Ак Барсу».

- Логинов и Нестеров получили повреждения, можно что-то по ним сказать?

- Об их травмах я ничего сказать вам не могу. Получили, получили, у нас есть другие хоккеисты.

- Стоит ли ожидать в ближайшее время кого-то из лазарета?

- Да, Хартикайнен в среду начнет тренировки на льду. Посмотрим, как быстро. Ничего тут нельзя сделать, есть законы медицинские, нужно им следовать. Сергей Соин идёт на снимок, будем смотреть, что с его суставом.

- Появилась информация, что Линус Умарк с действующим контрактом может вернуться в Швецию. Можете прокомментировать?

- Я не читал, я не знаю. Мне сейчас важно, чтобы с командой было все в порядке. Вы видели, в какое положение мы попали. Это игра, видимо, это интересно. Сразу мы получили столько в обратную сторону. Мы узнали, кто друзья, кто не друзья, это очень полезно для команды было. Кто паникует, кто, наоборот, поддерживает и верит в нее. Мне очень понравилось, что эти неудачи последнего месяца сплотили команду. Это очень тяжело держать ребят, которые постоянно проигрывают, хотя сражаются, борются. Я не могу назвать ни одной игры, где бы они просто сдались. Очень здорово, что сегодня после перерыва они так дружно сыграли на результат. Они заслуживают моего восхищения.

- Когда ждать Умарка?

- В ближайшие дни он должен приехать, а на льду – не знаю.

- В каком состоянии из сборной вернулись Капризов с Арзамасцевым? Показалось, что им было тяжеловато…

- Так всегда бывает. Парни первый раз попали в национальную команду, провели три матча за 4 дня. Понятно, что много эмоций было отдано. У нас просто не было возможности, я бы тоже, может быть, дал бы отдохнуть этим ребятам после такого сложного вояжа. Они молодцы, мужественные парни, что в таком состоянии вышли и сражались за команду. Может быть, они могут играть лучше, но очень здорово, что они стали плечом к плечу с парнями, которые бились сегодня, - передает слова Захаркина официальный сайт уфимской команды.

Напомним, что «Салават Юлаев» переиграл на своей площадке казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 и прервал сою серию поражений из девяти встреч кряду.

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