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Дик Адвокат: «Краснодар» активно использует фланги, с командами из России всегда нужно соблюдать осторожность

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы.

- С командами из России всегда нужно соблюдать осторожность. От «Краснодара» можно ожидать многого, особенно в плане физической подготовки. «Краснодар» играет быстро, активно используя фланги, и в этом они похожи на нас. Никогда не стоит недооценивать соперника, нужно бороться все 90 минут в каждом из матчей, - цитирует Адвоката Kanalahaber.

Напомним, матчи между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоятся 16 и 22 февраля.

Ранее Дик Адвокат работал в России с «Зенитом».

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Матч

Краснодар - Фенербахче

Место и дата

16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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