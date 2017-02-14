Зинэтула Билялетдинов: Надо было дать возможность отдохнуть сборникам
Главный тренер Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
- Очень хорошая игра, полезная для нас. К сожалению, в первом периоде мы допустили ошибки на возврате, эти ошибки повлияли на наш результат. В целом, я думаю, что мы эти вещи поправим и улучшим свою результативность.
- В последних трех
матчах «Ак Барс» пропустил 15 шайб, а
забросил всего 3. Наступил кризис или
игроки расслабились?
- Нет, не расслабились. Мы не можем забить, есть такой момент. А пропущенные шайбы разные бывают. Они исправимые, мы постараемся исправить все.
- «Ак Барс» проиграл
«Салавату» три матча из четырех в этом
сезоне. Есть ли что-то общее в этих
поражениях?
- Поражения разные бывают. К сожалению, мы уступаем в первом периоде, допускаем ошибки непонятные. Есть над чем работать.
- Можно сказать, что
сегодняшняя победа была не так важна,
раз вы сборников оставили в запасе?
- Мы к каждой игре готовимся серьезно и с уважением относимся к любому сопернику. Это ни о чем не говорит, что они не играли. Мы готовились к тому, чтобы сыграть достойно, взять очки. Мне надо было дать возможность им отдохнуть, но результат я ни с себя, ни с команды не снимал. Мы должны были делать результат, - передает слова Билялетдинова официальный сайт «Салавата Юлаева».
Напомним, что «Салават Юлаев» переиграл на своей площадке казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 и прервал сою серию поражений из девяти встреч кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Ак Барс - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Григоренко (Лепистё, Паршин), 2:40 (1:0). Нестеров (Лисин, Арзамасцев), 12:23 (2:0). Охтамаа (Глинкин, Захарчук), 13:05 (2:1). Логинов (Макаров Д., Паршин), 13:48 (3:1).
Место и дата
14 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция