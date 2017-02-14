Зинэтула Билялетдинов: Надо было дать возможность отдохнуть сборникам

Главный тренер Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

- Очень хорошая игра, полезная для нас. К сожалению, в первом периоде мы допустили ошибки на возврате, эти ошибки повлияли на наш результат. В целом, я думаю, что мы эти вещи поправим и улучшим свою результативность.

- В последних трех матчах «Ак Барс» пропустил 15 шайб, а забросил всего 3. Наступил кризис или игроки расслабились?

- Нет, не расслабились. Мы не можем забить, есть такой момент. А пропущенные шайбы разные бывают. Они исправимые, мы постараемся исправить все.

- «Ак Барс» проиграл «Салавату» три матча из четырех в этом сезоне. Есть ли что-то общее в этих поражениях?

- Поражения разные бывают. К сожалению, мы уступаем в первом периоде, допускаем ошибки непонятные. Есть над чем работать.

- Можно сказать, что сегодняшняя победа была не так важна, раз вы сборников оставили в запасе?

- Мы к каждой игре готовимся серьезно и с уважением относимся к любому сопернику. Это ни о чем не говорит, что они не играли. Мы готовились к тому, чтобы сыграть достойно, взять очки. Мне надо было дать возможность им отдохнуть, но результат я ни с себя, ни с команды не снимал. Мы должны были делать результат, - передает слова Билялетдинова официальный сайт «Салавата Юлаева».



Напомним, что «Салават Юлаев» переиграл на своей площадке казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 и прервал сою серию поражений из девяти встреч кряду.

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