Андрей Скабелка: В овертайме «Сибири» немного не повезло

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от игры своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».

- Немножко сложно было после перерыва нам всем вкатываться. Собрались мы все вместе только на утренней раскатке перед игрой. Поэтому два периода у нас ушло на то, чтобы вспомнить и наиграть какие-то связи, но благодаря Тейлору мы остались в игре, не пропустили во втором периоде, было много контратак со стороны «Барыса». В третьем периоде, думаю, немного взяли в свои руки инициативу, создали достаточно моментов, чтобы может быть и подумать о победе, но, к сожалению, не хватило. В овертайме, тут такие удаления за пять секунд, но мы, наверное, посмотрим, попросим рассказать, было оно там или нет. Тем не менее, в овертайме немного не повезло, - передает слова Скабелки официальный сайт «Барыса».

Напомним, что «Барыс» на своей площадке переиграл «Сибирь» в овертайме (2:1) и обеспечил себе участие в плей-офф Кбука Гагарина.

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