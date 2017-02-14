Андрей Скабелка: В овертайме «Сибири» немного не повезло
Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от игры своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».
- Немножко сложно было после перерыва нам всем вкатываться. Собрались мы все вместе только на утренней раскатке перед игрой. Поэтому два периода у нас ушло на то, чтобы вспомнить и наиграть какие-то связи, но благодаря Тейлору мы остались в игре, не пропустили во втором периоде, было много контратак со стороны «Барыса». В третьем периоде, думаю, немного взяли в свои руки инициативу, создали достаточно моментов, чтобы может быть и подумать о победе, но, к сожалению, не хватило. В овертайме, тут такие удаления за пять секунд, но мы, наверное, посмотрим, попросим рассказать, было оно там или нет. Тем не менее, в овертайме немного не повезло, - передает слова Скабелки официальный сайт «Барыса».
Напомним, что «Барыс» на своей площадке переиграл «Сибирь» в овертайме (2:1) и обеспечил себе участие в плей-офф Кбука Гагарина.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Барыс - Сибирь - 2:1 О.Т. (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Воробьёв К. (Мишарин, Хлопотов), 7:38 (0:1). Бойд (Доус, Даллмэн), 13:27 (1:1). Даллмэн (Боченски, Доус), 64:21 (2:1).
Место и дата
14 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция