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«Уфа» разгромила молдавскую «Дачию» в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Уфа» одержала уверенную победу над молдавской «Дачией» в контрольном матче, который состоялся в Испании.

Матч завершился победой российской команды со счетом 3:0.

Мячи в ворота вице-чемпионов Молдавии забили Александр Сухов (11-я минута), Дмитрий Сысуев (39-я) и Вячеслав Кротов (68-я).

Следующий контрольный матч на испанском сборе «Уфа» проведет 17 февраля.

После 17 туров «Уфа» занимает восьмое место в чемпионате России (25 очков). В декабре команду возглавил Сергей Семак. На этом посту он сменил Виктора Гончаренко, вернувшегося в ЦСКА.
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