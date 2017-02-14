Владимир Крикунов: В клубе Голышев как такой обычный игрок, а в сборной он играет

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга».

- Начали мы тяжело. «Металлург» имел несколько моментов и мог их реализовать, но у нас вратарь сыграл хорошо. Пропустив в меньшинстве, смогли сравнять счет, и потихоньку дело пошло, раскатились, хотя пришлось и звенья поменять, подгонять все время. К сожалению, Кивисте из сборной приехал не в очень хорошем состоянии, сразу в начале допустил две грубейшие ошибки — пришлось это звено задвинуть на четвертую позицию, там им полегче было, там они и забили.

- Как вам игра Голышева после возвращения из сборной?

- Там у него эмоции, колоссальное желание. К сожалению, эти эмоции спадают, а мастерства такого не совсем достаточно, чтобы играть не в полную. Получается, что в клубе Голышев как такой обычный игрок, а в сборной он играет. Но плюс в сборной у него и помощники были, скромно сказано, не совсем плохие, - цитирует Крикунова официальный сайт новокузнецкого клуба.

Напомним, что «Автомобилист» в гостях нанес крупное поражение «Кузне» со счетом 7:2.

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