Владимир Крикунов: В клубе Голышев как такой обычный игрок, а в сборной он играет
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга».
- Начали мы тяжело. «Металлург» имел несколько моментов и мог их реализовать, но у нас вратарь сыграл хорошо. Пропустив в меньшинстве, смогли сравнять счет, и потихоньку дело пошло, раскатились, хотя пришлось и звенья поменять, подгонять все время. К сожалению, Кивисте из сборной приехал не в очень хорошем состоянии, сразу в начале допустил две грубейшие ошибки — пришлось это звено задвинуть на четвертую позицию, там им полегче было, там они и забили.
- Как вам игра Голышева
после возвращения из сборной?
- Там у него эмоции, колоссальное желание. К сожалению, эти эмоции спадают, а мастерства такого не совсем достаточно, чтобы играть не в полную. Получается, что в клубе Голышев как такой обычный игрок, а в сборной он играет. Но плюс в сборной у него и помощники были, скромно сказано, не совсем плохие, - цитирует Крикунова официальный сайт новокузнецкого клуба.
Напомним, что «Автомобилист» в гостях нанес крупное поражение «Кузне» со счетом 7:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Металлург Нк - 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
Голы:
Земченко (Калашников), 14:34 (0:1). Тичар (Василевский), 18:32 (1:1). Мингалеев (Андерсен, Губин), 23:10 (2:1). Мегалинский (Коукал, Голышев), 34:00 (3:1). Тичар (Михнов, Чайковски), 43:05 (4:1). Мингалеев (Василевский), 45:32 (5:1). Торченюк (Симаков, Андерсен), 45:45 (6:1). Михнов (Чистов), 46:30 (7:1). Михеев 47:06 (7:2).
Место и дата
14 февраля 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция