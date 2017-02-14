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Серхио Агуэро: В 2006 году хотел перейти в «Ливерпуль», давно болею за эту команду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что в 2006 году мечтал стать игроком «Ливерпуля».

«Если бы тогда мне представилась возможность выбирать, я бы переехал в чемпионат Англии и стал футболистом «Ливерпуля». Давно болею за эту команду», – сказал Агуэро, слова которого приводит TZ.

Напомним, в 2006 году нападающий перешел в мадридский «Атлетико» из «Индепендьенте», а через пять лет переехал в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что 28-летний аргентинец крайне недоволен отношением к себе со стороны наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы и планирует покинуть команду грядущим летом.

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