Хуммельс надеется, что «Бавария» не позволит «Арсеналу» забить в Мюнхене

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс поделился ожиданиями от предстоящей встречи с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, игра между командами состоится 15 февраля на домашней арене немецкого клуба.

«У нас будет больше свободного пространства, чем в последних матчах с «Ингольштадтом» и «Фрайбургом». Завтра будет совсем другая игра. Встретятся две опытные команды, которым нравится играть в футбол. Конечно, мы хотим сохранить ворота в неприкосновенности. Мне нравится играть посреди недели.

Наконец-то мы вошли в игровой ритм, когда матчи проходят через три дня. Мне нравится противостоять высококлассным командам, которые выступают в элитных лигах Европы», – приводит слова Хуммельса официальный сайт УЕФА.