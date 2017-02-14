Карло Анчелотти: У «Арсенала» быстрые футболисты, но противостояние длится 180 минут

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти оценил выступление своей команды в последних матчах, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, матч между командами состоится 15 февраля на домашней арене немецкого клуба.

«Я доволен игрой команды в последних матчах. Мы показываем отличные результаты в чемпионате и Кубке. Хотим добиваться успехов во всех турнирах, где участвуем. Мы не будем играть, чтобы лишь бы не пропустить. Хотим контролировать мяч. У «Арсенала» быстрые футболисты, которые умеют жалить на контратаках, но в любом случае противостояние длится 180 минут.

Венгер? Это опытный наставник. У него свой стиль. Его команда играет на высоком уровне. Я с большим уважением отношусь к нему. Нам нужно постараться завтра осложнить жизнь «Арсеналу» на поле», – приводит слова итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.