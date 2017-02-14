Представитель Миранчука: Антон согласовал с «Локомотивом» новый контракт
Вадим Шпинев, представитель полузащитника Антона Миранчука, сообщил, что его клиент близок к подписанию нового контракта с московским «Локомотивом».
«На данный момент Антон Миранчук все условия клуба принял. Новый контракт, рассчитанный до середины 2019 года, согласован, но еще не подписан. Мы надеемся, что это будет сделано в ближайшее время», – цитирует Шпинева «Чемпионат».
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