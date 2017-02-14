Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев3 : 1Ак Барс
Хоккей  СКА2 : 4Спартак
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Хоккей  ЦСКА4 : 3ХК Сочи
Хоккей  Витязь5 : 3Куньлунь
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Представитель Миранчука: Антон согласовал с «Локомотивом» новый контракт

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Вадим Шпинев, представитель полузащитника Антона Миранчука, сообщил, что его клиент близок к подписанию нового контракта с московским «Локомотивом».

«На данный момент Антон Миранчук все условия клуба принял. Новый контракт, рассчитанный до середины 2019 года, согласован, но еще не подписан. Мы надеемся, что это будет сделано в ближайшее время», – цитирует Шпинева «Чемпионат».

Оздоев перешел в «Терек». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Оздоев перешел в «Терек». Таблица трансферов РФПЛОздоев перешел в «Терек». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Локомотиву» интересен полузащитник «Терека» МирзовПо информации «Советского спорта», московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Резиуану Мирзову, права на которого принадлежит «Тереку».Кирилл Котов: Уход Самедова однозначно ослабил «Локомотив»Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов высказался о трансферной политике клуба и заявил, что может войти в руководство «Балтики», которую возглавил бывший главный тренер красно-зеленых Игорь Черевченко.«Вот это я понимаю – работа с судьями». Сухина стал начальником ФК «Локомотив»«Вот это я понимаю – работа с судьями». Сухина стал начальником ФК «Локомотив»Бывший футбольный судья назначен на пост начальника футбольного клуба «Локомотив». Разбираемся, что это означает.Юрий Белоус о назначении Сухины: Эта история шита белыми ниткамиБывший советник президента «Локомотива» прокомментировал назначение Станислава Сухины начальником команды.Андрей Бутенко: Не знаю, чем руководствовался Сухина, идя в «Локомотив»Глава судейского комитета Российского футбольного союза прокомментировал назначение экс-арбитра начальном ФК «Локомотив»Алексей Николаев: Сухина знает все тонкости футбольной жизниДруг и бывший коллега Станислава Сухины по работе в судейском департаменте прокомментировал назначение его начальником «Локомотива»Станислав Сухина: «Локомотив» – большой клуб, поэтому над предложением думал недолгоБывший заместитель председателя Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Станислав Сухина - о своем назначении на должность начальника команды московского «Локомотива».Дмитрий Лоськов: Мы должны выиграть Кубок России, у нас перед болельщиками большие долгиТренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов сообщил, что иногда подключается к тренировкам в качестве игрока, и рассказал о третьем сборе команды.Сухина подтвердил, что станет начальником «Локомотива»Бывший футбольный арбитр, экс-заместитель председателя Департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина станет начальником московского «Локомотива». Об этом сообщил сам Сухина.День в истории. Дмитрию Лоськову исполнилось 43 годаСегодня отмечает день рождения известный российский футболист, полузащитник Дмитрий Лоськов, который сейчас работает в тренерском штабе «Локомотива». Ему исполнилось 43 года.«Локомотив» отказался от Колкера«Локомотив» прервал переговоры о переходе из «Куинз Парк Рейнджерс» защитника Стивена Колкера, сообщает The Sun.Агент Лобанцева: Рассматриваем варианты аренды в премьер-лиге и ФНЛПредставитель голкипера «Локомотива» Мирослава Лобанцева Сергей Пушкин рассказал о вариантах продолжения карьеры 21-летнего вратаря.Кевин Кураньи: Аджоев или Штоффельсхаус? У каждого свои методы работыНападающий Кевин Кураньи рассказал о работе с Гурамом Аджоевым и Эриком Штоффельсхаусом.На «Спартак» обрушилась стихия. Обзор сборов (видео)На «Спартак» обрушилась стихия. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Юрий Семин: На третьем сборе сосредоточимся на скоростных показателяхГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал подробности третьего сбора команды в Малаге.«Локомотив» подписал Амира НатхоПолузащитник Амир Натхо стал игроком «Локомотива». В первой половине сезоне 21-летний игрок провел десять матчей за «Краснодар-2» в ПФЛ.«Локомотив» на третьем сборе в Испании проведет четыре матча«Локомотив» начал третий зимний сбор в Испании.Агент: «Спартак» и «Локомотив» интересуются ШандаоРолим Кармо, агент защитника «Анжи» Алешандре Шандао, сообщил, что в услугах игрока заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».Кевин Кураньи: Фарфан - топ-уровень, он забьет за «Локо» много мячейНападающий Кевин Кураньи рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает о новичке «Локомотива» Джефферсоне Фарфане.
Главные новости
Футбол
«ПСЖ» – «Барселона». Стартовые составы
Футбол
«Бенфика» – «Боруссия». Стартовые составы
Футбол
Риеры нет в списке игроков «Томи» на второй сбор
Футбол
Мануэль Нойер: «Арсенал» добился заметного прогресса, нас ждут два великолепных поединка
Футбол
Марсело Бьелса станет главным тренером «Лилля»
Футбол
Серхио Агуэро: В 2006 году хотел перейти в «Ливерпуль», давно болею за эту команду
Хоккей
Владимир Крикунов: В клубе Голышев как такой обычный игрок, а в сборной он играет
Футбол
«Уфа» разгромила молдавскую «Дачию» в контрольном матче
Футбол
Дик Адвокат: «Краснодар» активно использует фланги, с командами из России всегда нужно соблюдать осторожность
Футбол
Инсаурральде подрался с партнером по «Бока Хуниорс» (видео)
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика