Марсело Бьелса станет главным тренером «Лилля»
61-летний аргентинский специалист Марсело Бьелса дал согласие возглавить французский «Лилль» будущим летом.
В ближайшие дни наставник «Лилля» Патрик Колло покинет свой пост.
Его место займет Франк Пасси, известный по работе с «Марселем». Он будет руководить командой до окончания текущего сезона, после чего войдет в тренерский штаб Бьелсы, сообщает RMC.
Марсело Бьелса ранее тренировал в Европе «Эспаньол», «Атлетик» (Бильбао) и «Марсель». Также он работал с национальными командами Аргентины и Чили.
В данный момент «Лилль» занимает лишь 17-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.
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