Марсело Бьелса станет главным тренером «Лилля»

61-летний аргентинский специалист Марсело Бьелса дал согласие возглавить французский «Лилль» будущим летом.

В ближайшие дни наставник «Лилля» Патрик Колло покинет свой пост.



Его место займет Франк Пасси, известный по работе с «Марселем». Он будет руководить командой до окончания текущего сезона, после чего войдет в тренерский штаб Бьелсы, сообщает RMC.

Марсело Бьелса ранее тренировал в Европе «Эспаньол», «Атлетик» (Бильбао) и «Марсель». Также он работал с национальными командами Аргентины и Чили.

В данный момент «Лилль» занимает лишь 17-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.

