«Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Северстали»

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в гостях переиграли «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время заброшенными шайбами в составе «Торпедо» отметились Александр Фролов и Картер Эштон. У «Северстали» точные броски на счету Даниила Вовченко и Дмитрия Кагарлицкого.

Победная шайба в овертайме на счету Каспарса Даугавиньша.

После этой игры «Торпедо», набрав 104 очка в 58 встречах первенства, занимает четвертую строчку в турнирной таблице на «Западе». «Северсталь», имея в активе 69 очков, расположилась на 12-м месте в Западной конференции.

В следующем матче 16 февраля «Торпедо» в Москве встретится с ЦСКА. В тот же день «Северсталь» на домашней арене примет московский «Спартак».

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