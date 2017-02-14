«Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Северстали»
Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в гостях переиграли «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В основное время заброшенными шайбами в составе «Торпедо» отметились Александр Фролов и Картер Эштон. У «Северстали» точные броски на счету Даниила Вовченко и Дмитрия Кагарлицкого.
Победная шайба в овертайме на счету Каспарса Даугавиньша.
После этой игры «Торпедо», набрав 104 очка в 58 встречах первенства, занимает четвертую строчку в турнирной таблице на «Западе». «Северсталь», имея в активе 69 очков, расположилась на 12-м месте в Западной конференции.
В следующем матче 16 февраля «Торпедо» в Москве встретится с ЦСКА. В тот же день «Северсталь» на домашней арене примет московский «Спартак».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Северсталь - Торпедо - 2:3 О.Т. (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Фролов (Даугавиньш, Сёмин), 26:30 (0:1). Вовченко 36:36 (1:1). Эштон (Батлер, Желдаков), 37:49 (1:2). Кагарлицкий (Полак), 57:42 (2:2). Даугавиньш (Сёмин), 60:17 (2:3).
Место и дата
14 февраля 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция