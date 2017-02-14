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«Зенит-2» благодаря голу Погребняка обыграл «Спартак-Нальчик» в Кубке ФНЛ

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит-2» в Кубке ФНЛ обыграл «Спартак» из Нальчика со счетом 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте забил Кирилл Погребняк.

После двух матчей петербуржцы занимают третью строчку в группе B, имея в активе три очка. Команда из Нальчика с двумя поражениями занимает четвертое место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 17 февраля против «Енисея», который с двумя победами занимает первое место. «Спартак» встретится с идущим на втором месте «Уралом».

Кубок ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля.

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