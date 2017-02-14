Мануэль Нойер: «Арсенал» добился заметного прогресса, нас ждут два великолепных поединка

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от предстоящей встречи с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, матч между командами состоится 15 февраля на домашней арене немецкого клуба.

«Это будет зрелищный поединок. Важно отправиться в Лондон с хорошим результатом. В идеале нам нужно сыграть на ноль. Наши защитники выкладываются по максимуму, чтобы не дать сопернику отличиться. В последнее время мы добивались очень хороших результатов.

Мы с нетерпением ждем матчей Лиги чемпионов УЕФА против серьезного соперника на превосходном стадионе. «Арсенал» зимой усилился. В последние годы эта команда добилась заметного прогресса. Нас ждут два великолепных поединка», – сказал немецкий футболист, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.