Федор Канарейкин: Мы помним работу Разина по «Автомобилисту»

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Югры».

- Обе команды решали свои задачи на сегодняшний день. Мы после паузы должны отыграть три матча, чтобы правильно войти в плей-офф. «Югра» – очень мобильная команда, активно работает с зоны атаки, поэтому мы посмотрели, разобрали их игру. Во втором периоде мы, скажем так, испытывали определенные проблемы, а третий отрезок мне понравился. Результат нас устраивает, едем дальше.

- Насколько неожиданным стало то, что «Югра» так активно играла?

- Мы помним работу Разина по «Автомобилисту», когда мы играли дома, так что неожиданным не было. Мы все разобрали, все увидели.

- Овертайм в формате «три на три» довольно специфичен. Насколько изменилась установка на дополнительный отрезок и как определились с большинством?

- Наверное, в таком формате все-таки все решает индивидуальное мастерство. У нас есть ребята, которые обладают определенным арсеналом навыков, поэтому здесь удаление послужило тому, что надо было выпускать состав, который мы наигрывали. И нам удалось это большинство реализовать, - рассказал Канарейкин в интервью официальному сайту омской команды.



Добавим, что хоккеисты «Авангарда» в овертайме одержали победу над «Югрой» в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 3:2.

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