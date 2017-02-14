Федор Канарейкин: Мы помним работу Разина по «Автомобилисту»
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Югры».
- Обе команды решали свои задачи на сегодняшний день. Мы после паузы должны отыграть три матча, чтобы правильно войти в плей-офф. «Югра» – очень мобильная команда, активно работает с зоны атаки, поэтому мы посмотрели, разобрали их игру. Во втором периоде мы, скажем так, испытывали определенные проблемы, а третий отрезок мне понравился. Результат нас устраивает, едем дальше.
- Насколько неожиданным
стало то, что «Югра» так активно
играла?
- Мы помним работу Разина по «Автомобилисту», когда мы играли дома, так что неожиданным не было. Мы все разобрали, все увидели.
- Овертайм в формате
«три на три» довольно специфичен.
Насколько изменилась установка на
дополнительный отрезок и как определились
с большинством?
- Наверное, в таком формате все-таки все решает индивидуальное мастерство. У нас есть ребята, которые обладают определенным арсеналом навыков, поэтому здесь удаление послужило тому, что надо было выпускать состав, который мы наигрывали. И нам удалось это большинство реализовать, - рассказал Канарейкин в интервью официальному сайту омской команды.
Добавим, что хоккеисты «Авангарда» в овертайме одержали победу над «Югрой» в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 3:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Югра - Авангард - 2:3 О.Т. (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Панов (Людучин), 2:46 (1:0). Анелёв (Зубов, Михеев), 19:22 (1:1). Алексеев (Лапенков, Хлыстов), 26:35 (2:1). Соботка (Пережогин), 31:45 (2:2). Бурдасов (Соботка, Густафсон), 62:54 (2:3).
Место и дата
14 февраля 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция