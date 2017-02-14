СКА уступил «Спартаку» впервые с 2012 года и опустился на второе место в общей таблице КХЛ

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду уступил «Спартаку» со счетом 2:4.

Счет на восьмой минуте открыл Евгений Кетов, реализовав большинство. На 14-й минуте Александр Васильев сравнял счет, а через минуту Ярослав Дыбленко вывел москвичей вперед. На четвертой минуте второго периода Лукаш Радил увеличил преимущество, а на 30-й минуте Виктор Бобров реализовал большинство. За шесть минут до конца матча Илья Ковальчук установил окончательный счет в матче.

Отметим, эта победа стала первой для «Спартака» над армейцами с 2012 года. Тогда 30 ноября москвичи дома одержали победу со счетом 6:1.

После этой встречи петербуржцы со 131 очком опустились на второе место в Западной конференции. Московская команда с 65 очками занимают 13-е место.

Следующий матч СКА проведет 16 февраля против «Сочи». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Спартак» в этот же день сыграет на выезде с «Северсталью».