Андрей Разин: К сожалению, положительных эмоций мы болельщикам «Югры» опять не принесли

Главный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

- Поздравляю «Авангард» с победой. Приятно слышать, что команда, которая ставит высокие цели, настраивается на нас, разбирает нашу игру, готовится к нам. Но к сожалению, у нас очень много таких мелочей, которые в хоккее не прощаются. Это касается не только сегодняшней игры, но и, я думаю, сезона в целом, начиная с подготовки к матчу, с тренировочного процесса, с нежелания размяться, если не назвать эти вещи более жестко, своими именами. Грубо говоря, наплевательское отношение к команде некоторых деталек в ней перерастает в снежный ком в виде 21 поражения за сезон с разницей в одну шайбу. Жалко, что эти хоккеисты не понимают всей ответственности перед болельщиками, руководством, тренерами и командой, перед своими мужиками. Хочется сказать спасибо болельщикам сегодня – зрителей было довольно-таки много, но, к сожалению, положительных эмоций мы им опять не принесли. Приходите на следующий матч, мы будем стараться подарить вам улыбку, - цитирует Разина официальный сайт «Авангарда».

Добавим, что хоккеисты «Авангарда» в овертайме одержали победу над «Югрой» в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 3:2.

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