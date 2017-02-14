Алексей Ярушкин: Не сказал бы, что матчи против СКА - лучшие в сезоне

Главный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин поделился впечатлениями от победы над СКА (4:2).

- Хорошие эмоции, давно не выигрывали. Ребята молодцы, сыграли на команду. Поэтому и такой результат.

- Согласны, что два матча против СКА стали одними из лучших в сезоне? Связано ли это с тем, что вы знаете команду, что работали в СКА в прошлом году?

- Не сказал бы, что это лучшие матчи сезона. Были и лучше. Но, наверное, обыграть лидера - это здорово. То, что тренировал СКА, не сыграло роль. Для ребят мотивация - играть с сильным соперником, - приводит слова Ярушкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду уступил «Спартаку» со счетом 2:4. На шайбы Евгения Кетова и Ильи Ковальчука гости ответили голами Александра Васильева, Ярослава Дыбленко, Лукаша Радила и Виктора Боброва.

Отметим, эта победа стала первой для «Спартака» над армейцами с 2012 года. Тогда 30 ноября москвичи дома одержали победу со счетом 6:1.

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После этой встречи петербуржцы со 131 очком опустились на второе место в Западной конференции. Московская команда с 65 очками занимают 13-е место.

Следующий матч СКА проведет 16 февраля против «Сочи». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Спартак» в этот же день сыграет на выезде с «Северсталью».