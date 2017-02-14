«ПСЖ» – «Барселона». Стартовые составы

Артуро Видаль: Надеюсь, «Арсенал» будет играть так же, как делал это весь сезон

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль поделился ожиданиями от предстоящей встречи с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.