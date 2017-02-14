«ПСЖ» – «Барселона». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «ПСЖ» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Юмтити, Альба, С.Роберто, Андре Гомеш, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар.
Запасные: Силлессен, Ракитич, Денис Суарес, Рафинья, Алькасер, Динь, Матье.
«ПСЖ»: Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти, Рабио, Матюиди, Ди Мария, Дракслер, Кавани.
Запасные: Ареола, Лукас Моура, Пасторе, Максвелл, Орье, Бен-Арфа, Нкунку.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Париже и стартует в 22.45 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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