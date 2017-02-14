Олег Знарок: Результат матча против «Спартака» закономерен
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении своей команды в матче против «Спартака» (2:4).
- Естественно, настраивались на победу, очень многое не получилось, в том числе игра в большинстве. Закономерный результат.
- Лучшие хоккеисты Шведских игр - Игорь Шестеркин, Егор Рыков - провели не самые удачные матчи. Это психология?
- Почему вы считаете, что Шестеркин провел слабый матч?
- Не самый удачный, скорее.
- Не знаю... Вроде готовили к игре и одного, и второго. Но так получилось.
- Спишем на молодость?
- И на молодость можно списать.
- Первая игра после перерыва на Евротур получилась неудачной. Владимир Федосов объяснил это нагрузками на сборах. Это так?
- Нагрузки были действительно серьезные - готовились к плей-офф. Но списывать на это не стоит, должны переламывать в любом случае, играть на победу, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, счет на восьмой минуте открыл Евгений Кетов, реализовав большинство. На 14-й минуте Александр Васильев сравнял счет, а через минуту Ярослав Дыбленко вывел москвичей вперед. На четвертой минуте второго периода Лукаш Радил увеличил преимущество, а на 30-й минуте Виктор Бобров реализовал большинство. За шесть минут до конца матча Илья Ковальчук установил окончательный счет в матче.
Эта победа стала первой для «Спартака» над армейцами с 2012 года. Тогда 30 ноября москвичи дома одержали победу со счетом 6:1.
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После этой встречи петербуржцы со 131 очком опустились на второе место в Западной конференции. Московская команда с 65 очками занимают 13-е место.
Следующий матч СКА проведет 16 февраля против «Сочи». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Спартак» в этот же день сыграет на выезде с «Северсталью».
Матч
СКА - Спартак - 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Голы:
Кетов (Дацюк, Яковлев), 7:25 (1:0 - бол.). Васильев (Калинин, Мирнов), 13:32 (1:1). Дыбленко (Никонцев, Кляузов), 14:22 (1:2). Радил (Лещенко), 23:28 (1:3). Бобров (Потапов, Бондарев), 29:50 (1:4 - бол.). Ковальчук (Белов, Дадонов), 53:46 (2:4).
Место и дата
14 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция