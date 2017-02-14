Олег Знарок: Результат матча против «Спартака» закономерен

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении своей команды в матче против «Спартака» (2:4).

- Естественно, настраивались на победу, очень многое не получилось, в том числе игра в большинстве. Закономерный результат.

- Лучшие хоккеисты Шведских игр - Игорь Шестеркин, Егор Рыков - провели не самые удачные матчи. Это психология?

- Почему вы считаете, что Шестеркин провел слабый матч?

- Не самый удачный, скорее.

- Не знаю... Вроде готовили к игре и одного, и второго. Но так получилось.

- Спишем на молодость?

- И на молодость можно списать.

- Первая игра после перерыва на Евротур получилась неудачной. Владимир Федосов объяснил это нагрузками на сборах. Это так?

- Нагрузки были действительно серьезные - готовились к плей-офф. Но списывать на это не стоит, должны переламывать в любом случае, играть на победу, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, счет на восьмой минуте открыл Евгений Кетов, реализовав большинство. На 14-й минуте Александр Васильев сравнял счет, а через минуту Ярослав Дыбленко вывел москвичей вперед. На четвертой минуте второго периода Лукаш Радил увеличил преимущество, а на 30-й минуте Виктор Бобров реализовал большинство. За шесть минут до конца матча Илья Ковальчук установил окончательный счет в матче.

Эта победа стала первой для «Спартака» над армейцами с 2012 года. Тогда 30 ноября москвичи дома одержали победу со счетом 6:1.

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После этой встречи петербуржцы со 131 очком опустились на второе место в Западной конференции. Московская команда с 65 очками занимают 13-е место.

Следующий матч СКА проведет 16 февраля против «Сочи». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Спартак» в этот же день сыграет на выезде с «Северсталью».