Патрик Херсли: «Спартак» играет лучше, чем это показывает их позиция в таблице
Защитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о поражении своей команды в матче против «Спартака» (2:4).
- Как себя чувствуете после травмы?
- Все окей. Конечно, все не так хорошо, как раньше. Я не катался три-четыре недели. Трудно возвращаться в привычную форму после такой паузы. Мне потребуется еще немного игр, чтобы чувствовать себя еще комфортнее.
- СКА хорошо начал матч. Что произошло с командой потом?
- «Спартак» - тоже хорошая команда. Они играют лучше, чем это показывает их позиция в таблице. Всякий раз, когда я играл против них, мне было тяжело. Они сыграли лучше нас в защите.
- Это худшая игра СКА или лучшая игра «Спартака»?
- И то, и другое. Нам, конечно же, не понравилась собственная игра. Мы играли хорошо, но пропускали легкие голы. Пропустили бы только один - чувствовали бы себя лучше.
- Какие моменты еще стоит усилить перед плей-офф?
- Когда начнется плей-офф, все будут погружены в эти игры. Это битва в каждой смене на любом углу площадки. Наверное, все игроки уже ждут этих игр, - приводит слова Херсли корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, счет на восьмой минуте открыл Евгений Кетов, реализовав большинство. На 14-й минуте Александр Васильев сравнял счет, а через минуту Ярослав Дыбленко вывел москвичей вперед. На четвертой минуте второго периода Лукаш Радил увеличил преимущество, а на 30-й минуте Виктор Бобров реализовал большинство. За шесть минут до конца матча Илья Ковальчук установил окончательный счет в матче.
Эта победа стала первой для «Спартака» над армейцами с 2012 года. Тогда 30 ноября москвичи дома одержали победу со счетом 6:1.
После этой встречи петербуржцы со 131 очком опустились на второе место в Западной конференции. Московская команда с 65 очками занимают 13-е место.
Следующий матч СКА проведет 16 февраля против «Сочи». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Спартак» в этот же день сыграет на выезде с «Северсталью».
Матч
СКА - Спартак - 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Голы:
Кетов (Дацюк, Яковлев), 7:25 (1:0 - бол.). Васильев (Калинин, Мирнов), 13:32 (1:1). Дыбленко (Никонцев, Кляузов), 14:22 (1:2). Радил (Лещенко), 23:28 (1:3). Бобров (Потапов, Бондарев), 29:50 (1:4 - бол.). Ковальчук (Белов, Дадонов), 53:46 (2:4).
Место и дата
14 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция