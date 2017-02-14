Минское «Динамо» дома разгромило «Ладу»

Хоккеисты минского «Динамо» переиграли на своем льду тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:3.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Евгений Лисовец, Шинкевич Илья, а также Аарон Палушай, Фредерик Петтерсон и Роб Клинкхаммер оформившие дубли в этом матче. В составе «Лады» точные броски на счету Семена Валуйского и Андрея Иванова, сделавшего дубль в игре.

После этой игры «Динамо», набрав 103 очка в 58 встречах чемпионата, занимает шестое место на «Западе». «Лада» с 64 очками в активе находится на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче 16 февраля «Динамо» на своей площадке примет «Нефтехимик». В тот же день «Лада» в гостях встретится с рижским «Динамо».

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