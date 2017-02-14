Минское «Динамо» дома разгромило «Ладу»
Хоккеисты минского «Динамо» переиграли на своем льду тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:3.
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Евгений Лисовец, Шинкевич Илья, а также Аарон Палушай, Фредерик Петтерсон и Роб Клинкхаммер оформившие дубли в этом матче. В составе «Лады» точные броски на счету Семена Валуйского и Андрея Иванова, сделавшего дубль в игре.
После этой игры «Динамо», набрав 103 очка в 58 встречах чемпионата, занимает шестое место на «Западе». «Лада» с 64 очками в активе находится на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующем матче 16 февраля «Динамо» на своей площадке примет «Нефтехимик». В тот же день «Лада» в гостях встретится с рижским «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Лада - 8:3 (2:2, 4:1, 2:0)
Голы:
Палушай (Костицын, Граньяни), 10:55 (1:0). Шинкевич (Граньяни, Матерухин), 16:17 (2:0). Иванов (Сотниекс, Бумагин), 16:49 (2:1). Иванов (Филатов), 19:12 (2:2). Палушай (Клинкхаммер, Гаврус), 27:27 (3:2). Лисовец (Костицын, Готовец), 32:45 (4:2). Валуйский (Стрельцов В.), 35:18 (4:3). Клинкхаммер (Матерухин), 38:50 (5:3). Клинкхаммер (Кулаков, Граньяни), 39:51 (6:3). Петтерссон (Граньяни), 46:31 (7:3). Петтерссон (Кулаков, Граньяни), 46:49 (8:3).
Место и дата
14 февраля 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция