Риеры нет в списке игроков «Томи» на второй сбор

34-летнего полузащитника Альберта Риеры нет в составе «Томи» на второй турецкий сбор.

Официальный сайт клуба опубликовал список игроков, которые будут тренироваться в Турции. Среди них нет бывшего игрока «Ливерпуля» Альберта Риеры, который тренировался с командой на первом сборе.

Ранее главный тренер «Томи» Валерий Петраков говорил, что хотел бы видеть Риеру в команде. Однако «Томи» из-за долгов запрещено регистрировать новых игроков.

- Клуб попробует решить проблему с запретом на заявку игроков. Шанс есть. Для меня деньги – не проблема. Я только хочу играть. И Томск был первым, кто дал мне шанс. Но, повторюсь, заявка закрыта. И я смотрю и дальше, где смогу играть, - говорил ранее в интервью «Советскому спорту» сам Риера.

Вот какой состав «Томи» публикует официальный сайт клуба: Алексей Солосин, Александр Мелихов, Евгений Баляйкин, Антон Митерев, Дмитрий Осипов, Александр Букачев, Марк Карымов, Кирилл Ковальчук, Валерий Чуперка, Артем Попов, Алексей Пугин, Павел Голышев, Сергей Кузнецов, Никита Гвинейский, Антон Макурин, Руслан Салахутдинов, Александр Науменко, Даниил Большунов, Дмитрий Сасин, Александр Соболев.