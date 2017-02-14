«Бенфика» – «Боруссия». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы лиссабонской «Бенфики» и дортмундской «Боруссии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бенфика»: Эдерсон, Луизао, Фейса, Митроглу, Линделёф, Каррильо, Сальвио, Элизеу, Пицци, Рафа Сильва, Семеду
Запасные: Жулио Сезар, Аугусто, Самарис, Хименес, Серви, Жардел, Алмейда
«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Дембеле, Ройс, Геррейру, Обамеянг, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Вайгль, Дурм
Запасные: Вайденфеллер, Шюррле, Пулишич, Кагава, Кастро, Гинтер, Пасслак
Напомним, игра между командами состоится сегодня в Лиссабоне и стартует в 22.45 мск.
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