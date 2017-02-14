Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Амуром»
Хоккеисты московского «Динамо» переиграли на своей площадке хабаровский «Амур» со счетом 3:2.
Заброшенными шайбами у «Динамо» отметились Юсо Хиетанен, максим Соловьев и Мартиньш Карсумс. У «Амура» точные броски на счету Аиталя Попова и Ильи Горохова.
В следующем матче 16 февраля «Динамо» на своей площадке примет «Адмирал». В тот же день «Амур» в Подольске встретится с местным «Витязем».
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Матч
Динамо - Амур - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы:
Попов (Дедунов, Назаров), 14:14 (0:1). Горохов (Литовченко, Бывальцев), 21:31 (0:2). Хиетанен (Никулин, Карсумс), 28:34 (1:2). Соловьёв (Кокарев, Подшендялов), 46:42 (2:2). Карсумс (Соловьёв), 58:23 (3:2).
Место и дата
14 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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