Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Амуром»

Владимир Крикунов: В клубе Голышев как такой обычный игрок, а в сборной он играет

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга».